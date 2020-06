Rozsierdzona Charlize Theron szydzi z nadwagi Stevena Seagala: "Jest niesamowicie otyły"

Torbicka o wpływie #metoo na przemysł filmowy: Hollywood to dżungla

Zapytana o to, jak przygotowuje się do roli, Charlize odparła, że nocami ogląda na YouTube sceny bijatyk.

Natrafiłam na dziwny filmik Seagala podczas turniejów Aikido, gdzie on udaje, że walczy. Jest niesamowicie otyły i tylko popycha ludzi. Ma nadwagę i ledwo może walczyć. Sam zobacz, to niedorzeczne. Popycha ludzi, łapiąc ich za twarz. To wszystko. Nie mam problemu z mówieniem o nim w ten sposób, ponieważ on nie jest zbyt miły dla kobiet, więc niech spi***ala - skwitowała.