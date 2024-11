Chloë Grace Moretz OFICJALNIE dokonała COMING OUTU. Kiedyś spotykała się z Brooklynem Beckhamem

Chloë Grace Moretz zadeklarowała się jako lesbijka

Głosowałam wcześniej. Oddałam głos na Kamalę Harris. W tych wyborach jest tak wiele do stracenia. Rząd nie ma prawa do mojego ciała. Wierzę, że decyzje dotyczące mojego ciała powinny należeć tylko do mnie i mojego lekarza. Kamala Harris będzie tego chronić. Wierzę w potrzebę ochrony prawnej, która ochroni mnie jako lesbijkę - napisała w przełomowym dla siebie poście opublikowanym na Instagramie.