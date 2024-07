Chora Celine Dion wystąpi na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Lekarz zabrał głos. Dostrzega poważne ryzyko

Powrót Celine Dion jest "ryzykowny"? Ekspert nie ma wątpliwości

Powrót Celine Dion na scenę to oczywiście ogromne wydarzenie. Nikt chyba jednak nie ma wątpliwości, że dla gwiazdy to ogromne wyzwanie, a całe przedsięwzięcie musi być nadzorowane przez lekarzy. W rozmowie z portalem TMZ zabrał głos doktor Pavan Tankha, specjalista od SPS z Cleveland Clinic. Podkreśla, że nie może co prawda mówić wprost o stanie piosenkarki, ale jej występ uznaje przede wszystkim za dobry znak. Dostrzega też jednak poważne ryzyko.

Jeśli Dion doświadczyłaby napadu sztywności na scenie, to, zgodnie ze słowami Tankhy, mógłby on trwać od paru sekund do nawet kilku godzin, co też na pewno nie pomaga. W rozmowie z tabloidem lekarz wskazuje natomiast, że nawet gdyby coś się stało, to nie wykluczyłoby to zupełnie kolejnych występów w przyszłości, bo każdy atak jest inny.