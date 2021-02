Chrissy Teigen przeżywa żałobę po stracie synka i wyznaje: "Nie zobaczyłam jego twarzy, kiedy się urodził"

Chrissy Teigen pod koniec września zeszłego roku przeżyła prawdziwą tragedię. Żona Johna Legenda była w 20. tygodniu ciąży kiedy trafiła do szpitala z powodu niepokojącego krwawienia. Niestety modelka straciła synka, któremu zdążyła już nadać imię Jack.

O traumatycznych doświadczeniach związanych z zakończeniem trzeciej ciąży poinformowała na swoim instagramowym koncie. Celebrytka i jej mąż wciąż starają się dojść do siebie po tych trudnych chwilach. Ostatnio 35-latka podzieliła się w sieci zdjęciami zza kulis do klipu Wild Johna Legenda, w którym to po raz pierwszy pokazała ciążowy brzuch. Wyznała, że nie jest w stanie powstrzymać łez oglądając ten teledysk.