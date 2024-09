Christina Aguilera CHUDNIE w oczach. Fani jej nie rozpoznają: "Czy to naprawdę ona?" (WIDEO)

Spektakularne metamorfozy gwiazd to temat, który zawsze odbija się szerokim echem w mediach. Przekonała się o tym Christina Aguilera , która w blasku fleszy debiutowała jako zaledwie 12-letnia dziewczynka. Na przestrzeni lat piosenkarka, która wylansowała ogólnoświatowe przeboje takie jak "Genie In A Bottle" i "What A Girl Wants", wielokrotnie zmieniała swój wizerunek. Ostatnio jednak artystka zaskakuje utratą wagi.

Christina Aguilera chudnie w oczach. Fani nie mogą jej poznać

Jestem wielką fanką Xtiny i prawie nie rozpoznałam, że to ona; Czy to naprawdę Christina Aguilera?; Ona jest teraz taka malutka; Gdyby nie ta piosenka, nigdy bym nie poznał, że to ona, szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby to była ona; Czy to naprawdę ona? - nie dowierzają internauci w komentarzach pod nagraniem.