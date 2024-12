Christina Phillips ważyła ĆWIERĆ TONY. Przeszła operację i schudła 220 kilogramów. Wygląda jak inna osoba

Christina Phillips zdobyła popularność właśnie za sprawą programu "Historie wielkiej wagi". W wieku zaledwie 22 lat ważyła 300 kg, co uniemożliwiało jej normalne funkcjonowanie. Kobieta miała problem, żeby samodzielnie wykonać codzienne czynności. Problemy zdrowotne zmusiły ją do podjęcia drastycznych kroków.

Uczestniczka show TLC schudła około 220 kg. Dziś to inna osoba

Christina zdecydowała się na operację bariatryczną, która była kluczowym elementem jej przemiany. Dzięki wsparciu bliskich i ekspertów udało jej się zrzucić około 220 kg. Droga do osiągnięcia wymarzonej sylwetki nie była jednak prosta. Kobieta musiała włożyć dużo pracy, by zakwalifikować się do operacji. Pomimo początkowych trudności, determinacja przyniosła oczekiwane rezultaty. Uczestniczka formatu nie tylko schudła, ale też zmieniła swoje podejście do życia.