Justyna Kowalczyk trenuje w ciąży. Internauci: "Po co tak PROWOKOWAĆ?!"

Hhjji 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ciekawa jest wasza logika. Zapewne nie lubicie, jak ktoś was krytykuje, choć go o to nie prosicie. Jesteście oburzeni. Ok. Ale wy krytykować możecie. A jak ten ktoś się oburza, to wg was .... uwaga! Agresywny 🤦😄 czyli powinien podziękować, tak?