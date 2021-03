Ciężarna Zofia Zborowska już nie zagra w "Tajemnicy Zawodowej": "Jest mi CHOLERNIE PRZYKRO"

Niemoge 19 min. temu zgłoś do moderacji 8 8 Odpowiedz

Szkoda ze nie jędrnej przykro ze względu jakiego gehts dokonała ostatnio na maji stasko na instagramie twierdząc ze wyszło z niej to co najgorsze bo ta napisała artykuł o nierównościach społecznych w którym jej znajomy celebryta Był wymieniony. Ostatnio się żaliła ze jak to można komuś napisać ze wyglada brzydko w nowej fryzurze ze jakie to obrzydliwe i hejterakie a sama pisze o ludziach Ze są najgorsi i maja parcie na szkło, ale w jej przypadku to przecież nie hejt a tylko wyrażenie swojego zdania o drugim cLowieku.