Rozsierdzona Zofia Zborowska komentuje pytania o plany powiększenia rodziny: "Planować to możesz urlop, DZIEWCZYNKO"

Zofia Zborowska odpowiada fankom na pytania dotyczące ciąży

Głupie to są właśnie takie pytania i wiadomości - odparła. Ja na przykład jeśli kogoś nie znam bardzo dobrze, to nie zapytam się go o to, czy chce mieć dzieci albo dlaczego ich nie ma. Jest to dla mnie absolutny szczyt braku kultury. W XXI wieku kwestia "posiadania" dzieci jest tak cholernie indywidualną i prywatną sprawą, że aż mnie krew zalewa, jak widzę tego typu wiadomości do mnie albo do moich koleżanek.