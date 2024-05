Co dalej ze sprawą Joosta Kleina z Eurowizji? Szwedzkie media twierdzą, że wkrótce czeka go proces sądowy: "Był BARDZO AGRESYWNY"

XYZ 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Ciekawe, co by było, gdyby odwrócić sytuację. Tzn. ta babka by sobie nie życzyła wszelkiego nagrywania, a on by się na siłę pchał z aparatem w jej stronę. Ona by wykonała agresywny gest, zniszczyła mu aparat. Kogo by wtedy oskarżali o napaść? 🤔. Chyba się domyślam.