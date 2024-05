Szef Eurowizji został WYGWIZDANY przez publiczność. Nie dało się tego zagłuszyć. Tak zareagował (WIDEO)

Marecki Marek 25 min. temu zgłoś do moderacji 10 15 Odpowiedz

Bardzo fajny konkurs, fajnie się to oglądało, Nemo wygrał zasłużenie, z tym Holenderem to przegięli że go wyrzucili, ale tak to było super. Świetny koncert, utwory, oprawa. Świat idzie do przodu, a wy Bożenki to byście chciały "Kawiarenki", Zdzisławę Sośnicką albo orkiestrę Tytanica.