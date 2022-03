Co się dzieje z księżną Monako? Pałac przekazał nowe informacje

Get 17 min. temu zgłoś do moderacji 20 0 Odpowiedz

Tam musi się dziać coś czarnego.. szantaże, groźby.w przeciwnym razie zawinęłaby się normalnie. Myślę, że to leczenie to przymusowe, nie z jej woli. Może chciała w końcu uciec. Fajne gdyby ktoś blisko pomógł jej. Z drugiej strony na co jej to było sporo od początku było wiadome jaki on jest i w co się pcha...