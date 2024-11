Co z książką upamiętniającą Gabriela Seweryna? "Osoba, która miała kontakt z rodziną, ZREZYGNOWAŁA"

Mija rok od śmierci Gabriela Seweryna. Co z książką o jego życiu?

Choć Seweryn brał udział w "Królowych życia", to zapewne wciąż było wiele do opowiedzenia na temat jego losów poza kamerami. W grudniu zeszłego roku Maciej Zarański, prezes wrocławskiej Fundacji Klub Innowatora, zapowiadał plany stworzenia biografii projektanta, aby pokazać, jak naprawdę wyglądało jego życie. Wygląda jednak na to, że ostatecznie projekt może nie dojść do skutku.