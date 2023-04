Conchita Wurst WYMOWNIE oceniła szanse Blanki na wygranie Eurowizji: "Nie mam wątpliwości"

Ella 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pamiętam jak czytałam komentarze pod jej klipem ale przed preselekcjami. To wszyscy byli nią zachwyceni, namawiali ją żeby wzięła udział w Eurowizji, nawet byli zaskoczeni że to Polka śpiewa, ogólnie same pozytywne komentarze. A po tym jak wygrała preselekcję to wszyscy zaczęli ją hejtowac z zazdrości. Ogólnie zazdrość i umniejszanie czyjegoś sukcesu to typowe cechy Polaków, więc się w sumie nie dziwię