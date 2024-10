Córka Agnieszki Pilaszewskiej też jest aktorką. Jak wygląda 30-letnia Nela? Grała w wielu serialach

Serial "Miodowe lata" wielu uznaje dziś za niemal kultowy, a jego bohaterowie w znakomitej większości nadal realizują się w świecie show-biznesu. W "pierwszą" Alinę Krawczyk wcielała się przed laty Agnieszka Pilaszewska i to ona najmocniej zapisała się w pamięci fanów serialu. Jej kreacja żony Karola Krawczyka nadal wspominana jest z dużym sentymentem.

Agnieszka Pilaszewska ma dorosłą córkę, która też robi karierę

Gdy jej czas w serialu dobiegł końca, Pilaszewska próbowała swoich sił jako aktorka, ale spełnienie znalazła ostatecznie jako scenarzystka. Udzielała się m.in. w filmie Netfliksa "The Eddy" czy w serialu "Odwilż", a także odpowiadała za scenariusze "Przepisu na życie" oraz "Gier rodzinnych". Prywatnie natomiast już od lat tworzy zgrane małżeństwo ze scenarzystą Maciejem Maciejewskim .

Para doczekała się córki Kornelii (która zmieniła imię na Nela) i dziś to ona coraz częściej gra w mediach pierwsze skrzypce. W tym roku pociecha Pilaszewskiej skończyła 30 lat i karierę związała właśnie z aktorstwem. Próbowała też sił jako scenarzystka, o czym serialowa Alina podzieliła się niegdyś w wywiadzie dla "Twojego Stylu".

Co więcej, Nela postawiła na solidne wykształcenie, o czym Agnieszka wspomniała z kolei w rozmowie z Plejadą. 30-latka uczyła się przyszłego fachu na studiach aktorskich w Les Ateliers du Sudden oraz w prestiżowej szkole w Los Angeles. Obecnie studiuje na trzecim roku w warszawskiej Akademii Teatralnej.

Córka studiowała aktorstwo we Francji, a potem w Stanach i wróciła do domu. Wydaje mi się, że są małe szanse, żeby dziecko wychowywane w takim domu jak nasz, poszło w inną stronę - mówiła. Pomyślałam, że aktorstwo to piękny zawód, skoro taka wspaniała osoba jak moja córka chce się mu poświęcić. I doskonale ją rozumiałam.