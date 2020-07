Córka byłego narzeczonego Sandry Kubickiej ujawnia: "ZABIERAŁA MI TATĘ, A MNIE ODTRĄCAŁA"

Kate 1 godz. temu zgłoś do moderacji 314 1 Odpowiedz

Prawda jest taka że jakby chciał być na urodzinach to by był.. ile on ma lat że nie ma swojego zdania i rozumu? Gdyby faktycznie była córką dla niego ważną to by postawił granice: ok jesteśmy razem ale mam córkę i albo to akceptujesz albo nie. A nie teraz takie głupie tłumaczenia że ona mu czegoś zabroniła.