Córka Kelly Preston opłakuje matkę w instagramowym wpisie: "DZIĘKUJĘ ZA TWOJĄ MIŁOŚĆ"

Rozia🌹 1 godz. temu zgłoś do moderacji 227 1 Odpowiedz

Piękna i skromna kobieta, tyle się ucierpiała, straciła syna. To przykre. Rak to straszna choroba. Współczuję rodzinie. Kobiety chore na raka piersi, walczcie, trzymam za Was kciuki. Inne kobiety, badajcie się, kontrolujcie, Wasi partnerzy niech też będą czujni, niech wspierają Was. Zdrowia życzę wszystkim, siły i radości. Pomyślności. Pozdrawiam.❤