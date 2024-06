Córka Kurylewicza jest wściekła na postawę TVP podczas Festiwalu w Opolu: "Bezczelne zachowanie i złamanie prawa"

Córka kompozytora krytykuje występ na festiwalu w Opolu

A jednak: dzisiaj na festiwalu Opole 2024 Alan Cymbalista zaśpiewał piosenkę "Dobranoc" - kompozycję Andrzeja Kurylewicza do wiersza Adama Mickiewicza. Zaśpiewał ładnie. To miło. Tylko dlaczego nikt nie zwrócił się do mnie po licencję - tyle osób zaangażowanych w przedsięwzięcie i poważnych rzekomo i znajomych podobno, a zabrakło podstawowej kultury i poszanowania własności prywatnej - moich autorskich praw majątkowych - napisała Kurylewicz na Facebooku.

Po polsku to po złodziejsku? Wstyd i smutek . Cymbalista nie winien być może i Natalia też być może nie, tylko to "ciało wielogłowe" zarządzające imprezą: Metz, Sztaba, Sikora itd. Wstyd - dodała.

Internauci oburzeni sytuacją w Opolu. Córka kompozytora odpowiedziała

To są niecne praktyki; Nie mam słów! Przyzwyczaili się do tego. Nikt nie może Pani obrazić, ale proszę napisać do organizatorów parę słów. Bo to już jest nagminne, przecież co chwilę tak postępują. Epoka im stanęła; Stwierdzili zapewne, że postać Niemena jest wystarczająco "legendarna", aby nie przejmować się "nielegendarnym" kompozytorem; Gabrysiu bądź nade wszystko - czytamy w komentarzach.