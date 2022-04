Cristiano Ronaldo podjął ważną, sportową decyzję. "Rodzina jest ważniejsza niż wszystko"

Korekta 14 min. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

"... na zbliżającym się meczu Manchester United z Liverpoolem, który odbędzie się w najbliższy czwartek"; "...nie pojawi się w meczu z Liverpoolem na Anfield we wtorek wieczorem" - ten mecz to w koczu we wtorek czy czwartek? Ja wiem że Tuesday and Thursday brzmią podobnie, ale redaktorzy Pudelka, ogarnijcie się - dni tygodnia to sa podstawy typy alfabet i liczenie do 10! Kto to tlumaczy?