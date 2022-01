"Czarna wdowa" Patrizia Reggiani przegląda designerskie ciuchy w centrum Mediolanu (ZDJĘCIA)

Dzięki hollywoodzkiemu filmowi "House of Gucci", który bez wątpienia był jedną z najgłośniejszych premier ostatnich miesięcy, temat dramatycznych losów rodu Guccich znów wrócił do mediów. W główną rolę w filmie wcieliła się sama Lady Gaga , a za reżyserię odpowiadał Ridley Scott . Mimo nośnych nazwisk, milionowych funduszy i imponującej charakteryzacji oraz scenografii, film nie wszystkim się spodobał. "Totalna szmira" - oceniła treściwie kuzynka Maurizio, Patrizia Gucci .

Drażni mnie to, że wcielająca się we mnie Lady Gaga nie miała tyle taktu czy rozsądku, by poznać mnie osobiście. To nie ma nic wspólnego z pieniędzmi, nie wezmę ani centa za ten film. Chodzi o rozsądek i szacunek. Aktor powinien poznać wcześniej osobę, którą gra - powiedziała włoskiej agencji prasowej Reggiani.