Dagmara Kaźmierska wspomina pobyt w więzieniu: "Wcale nie jest tam fajnie"

Fuuuu 18 min. temu

Zmuszanie kogoś do prostytucji przemocą czy szantażem to jedna z największych zbrodni, jakie można popełnić. Powinna za to odpowiadać jak za tortury i morderstwo, a nie być promowana w mediach. Obrzydliwa osoba - to jest sprzedawanie kogoś i pobieranie oplaty od gwalcicieli!