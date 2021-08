Dagmara Kaźmierska wypowiada wojnę naturalności i starzeniu: "Nie rozumiem pań, które NIE KORZYSTAJĄ z medycyny estetycznej"

Dagmara Kaźmierska wyrosła przez lata na największą gwiazdę "Królowych życia" . W ramach show relacjonowała "bajkowe" życie i raczyła widzów życiowymi "mądrościami", które najwyraźniej znalazły swoich zwolenników. W pewnym momencie telewizyjna sława przestała jej wystarczać i wszystko wskazuje na to, że eksburdelmama wkrótce wyprowadzi się do Egiptu.

Jak nietrudno się domyślić, Dagmara wcale nie jest przeciwna korzystaniu z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Choć niechętnie przyznaje, że starzenie jest całkowicie naturalnym procesem, to apeluje, aby nie łączyć go z padającą jako argument "godnością" , z którą, jej zdaniem, ma niewiele wspólnego.

Dagmara przyznaje również, że nie przeszkadza jej nawet, gdy ktoś przesadzi z zabiegami medycyny estetycznej. Odniosła się też do słów Beaty Kozidrak , która wyznała, że zamierza pomagać naturze i zainwestuje w to adekwatne kwoty pieniędzy.

Dla mnie nie ma problemu, nawet jeśli ktoś przesadza. Jemu się to podoba i to jest najważniejsze. Popieram panią Beatę, którą zresztą uwielbiam. Dlaczego ona ma patrzeć w lustro i ma być jej smutno, że to już teraz, że to się zaczyna, że nie będzie dobrze? Pomagajmy sobie, dopóki możemy - apeluje.