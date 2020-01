Dagmara z "Królowych Życia" wygrała walkę z HAZARDEM! "Kiedyś po trzy doby od maszyny nie schodziłam"

Obserwując, z jak chłodną reakcją spotkały się dwie pierwsze edycje reaktywowanego Big Brothera, można by dojść do wniosku, że telewizja typu "reality" nie ma już przyszłości w Polsce. Kłam tej tezie zadaje jednak program Królowe Życia , już od siedmiu sezonów pełniący niezwykle ważną rolę "grzesznej przyjemności" sporej części polskiego społeczeństwa.

"Grałam, dużo grałam. Czasem człowiek wygrał. (…) Dużo przegrałam. (…) I później już w Polsce też dużo. Więcej w Polsce na maszynach. K*rwa, ale mnie pociągły. Straszne to było. Ale dobrze wszystko, już mam za swoje i już bym nie wrzuciłam nigdy. Już nie jestem frajerem. Już bym w maszynę nie wrzuciła pieniędzy. Ale kiedyś po trzy doby od maszyny nie schodziłam. Ja miałam swoje maszyny, miałam pół na pół maszyny, to sobie zawsze odbijałam. Na maszynach byś się dorobił, już teraz nie bo są zabronione, ale kiedyś się dorobiłeś, jeśli były twoje. Ale ktoś, kto grał to nie. Jeśli grasz chwila i odchodzisz, ale to nie ma rady. Najgorzej to wygrać za szybko" - radzi doświadczona kłodzczanka.