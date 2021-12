Dagmarze Kaźmierskiej zaproponowano pracę PROSTYTUTKI. "Chodziłabym przebrana w lateksy"

Dagmara Kaźmierska , czyli słynna Królowa Życia niedawno wydała swoją autobiografię. Kobieta opisała w niej całe swoje życie. W książce wypowiadał się także Conan, czyli ukochany syn celebrytki. Tłumaczył, że mimo iż jego mama trafiła do więzienia, on zawsze twierdził, że jest niewinna.

Nawet nie miałam pojęcia, co to jest ta domina - wspomina celebrytka.

Do kasyna przychodziła Julie, właścicielka ekskluzywnego burdelu w Erlangen. Niektórzy mówili nawet, że najlepszego w okolicy. To był wielki klub, pracowało u niej kilkadziesiąt dziewczyn. Julie nie wyglądała na właścicielkę takiego interesu. Przypominała raczej podstarzałą panią weterynarz, która nie ma nikogo oprócz swoich zwierząt - wspominała Kaźmierska.

Jedyną rzeczą, która zdradzała jej wielki majątek, była biżuteria. Same cartiery, rolexy. Lubiła do tego wyciągniętego swetra dobrać jakiś brylantowy drobiazg. Grywała o potężne stawki i to codziennie. Potrafiła dzień w dzień przegrywać po kilkadziesiąt tysięcy marek bez mrugnięcia okiem. Kiedy zobaczyłam ją pierwszy raz, byłam pod dużym wrażeniem - dodała.

Nawet nie miałam pojęcia, co to jest ta domina. Kojarzyło mi się to z arlekinem, colombiną, jakąś czarno-białą postacią z komedii dell’arte. Wytłumaczyła mi. Powiedziała, że nauczyłaby mnie sado-maso, chodziłabym przebrana w lateksy, faceci nie widzieliby nawet mojej twarzy. To specyficzni klienci, lubią bicie, przypalanie - wyjaśnia Dagmara Kaźmierska.