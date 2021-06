Daniel Martyniuk pluska się w rzeczce niczym powabna rusałka: "Sezon kąpielowy otwarty!" (FOTO)

Gdy już wydawało się, że po odbytych pracach społecznych na cmentarzu Daniel Martyniuk nieco się ogarnął, z Białegostoku ponownie dotarły do nas niepokojące wiadomości. Przyszły spadkobierca discopolowej fortuny Zenka Martyniuka miał w połowie maja zaczepiać ludzi w centrum miasta, krzyczeć, śpiewać, jego stan natomiast naoczni świadkowie opisywali jako "dziwną euforię" . Sam Martyniuk całe zajście podsumował jako "po prostu siedzenie i picie piwa".

Z tym większą przyjemnością informujemy więc, że dziś nie mamy dla Was newsa o kolejnym dziwnym wyskoku Daniela. Wręcz przeciwnie. Wiedzie on ostatnio pozornie błogie życie. Niepodporządkowany rodzicom 30-parolatek skorzystał z ostatnio ze słonecznej pogody i wybrał się w środę nad podlaską rzekę - Supraśl. Tam rozebrał się do kąpielówek i dał nura w chłodne odmęty.