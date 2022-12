Danuta Martyniuk prezentuje odmienioną sylwetkę na konferencji "Sylwestra Marzeń" (ZDJĘCIA)

Koniec 2022 roku zbliża się wielkimi krokami. Największe rodzime stacji telewizyjne tradycyjnie zaproszą Polaków do wspólnego pożegnania minionego roku podczas hucznych koncertów. W środę odbyła się konferencja prasowa "Sylwestra Marzeń z Dwójką". Na evencie TVP nie zabrakło rzecz jasna artystów, którzy wystąpią na scenie w Zakopanem. Wydarzenie promowali m.in. Maja Hyży, Justyna Steczkowska wraz z synem Leonem Myszkowskim, Sławomir i Kajra czy grupa Kombi. Na konferencji pojawił się także niekwestionowany król sylwestrowych koncertów, Zenon Martyniuk, który 31 grudnia z pewnością uraczy widzów TVP swoim przebojem "Przez twe oczy zielone".

Danuta Martyniuk towarzyszyła Zenkowi podczas konferencji "Sylwestra Marzeń z Dwójką"

Okazuje się, że podczas konferencji sylwestrowego koncertu TVP Zenkowi Martyniukowi towarzyszyła żona. Choć Danuta Martyniuk była obecna na wydarzeniu, tego dnia odmówiła sobie pozowania na ściance u boku męża, nie była także skora do rozmów z mediami. Mamę niepokornego Daniela można było jednak wypatrzyć na widowni.

Danuta Martyniuk zaprezentowała odmienioną sylwetkę na konferencji "Sylwestra Marzeń"

Na środowej konferencji sylwestra TVP Danuta Martyniuk pochwaliła się nie tylko designerskimi dodatkami, lecz również odmienioną sylwetką. Nie jest tajemnicą, że w ostatnim czasie żona Zenka przeszła imponującą metamorfozę. W wyniku zmiany nawyków żywieniowych oraz regularnych ćwiczeń, ukochanej "króla disco polo" udało się schudnąć aż 17 kilogramów. Jak zdradziła Martyniuk w niedawnej rozmowie z Jastrząb Post, do walki o szczuplejszą sylwetkę najbardziej zmotywowały ją niewybredne komentarze internautów na temat jej wyglądu.

We wspomnianym wywiadzie Danusia przyznała, że po metamorfozie "czuje się lżej i ma większą chęć do życia". Z wyraźną satysfakcją wspomniała także, iż po spadku wagi wymieniła niemal całą garderobę - co było ponoć najprzyjemniejszą częścią jej przemiany.