Danuta Martyniuk wciąż boi się o krnąbrnego Daniela? "Woli być w domu, jak odwiedzają go koledzy, bo łatwo WYBUCHA"

Daniel Martyniuk skrupulatnie dba o to, by Zenon i Danuta Martyniukowie się nie nudzili. Domowe awantury, zatargi z policją, publiczne obrażanie sędzi, grożenie śmiercią, kompromitowanie się w sieci - to wszystko spadkobierca fortuny Martyniuków ma na swoim koncie. I choć ostatnio się uspokoił, jego mama wciąż "ma na niego oko".

Danka wie, że Daniel miewa zmienne nastroje, a jak sięgnie po alkohol i ktoś go w tym czasie zdenerwuje, łatwo wybucha. Stara się wiedzieć, co robi i z kim przebywa. Często dzwoni do niego i sprawdza, czy wszystko jest w porządku. Woli też być w domu, jak odwiedzają go koledzy, żeby w razie co odpowiednio wcześnie zareagować. Kiedy Daniel jest u Faustyny, jest spokojniejsza, bo wie, że ta ma na niego dobry wpływ, ale młodzi nie mieszkają razem cały czas - mówi informator tabloidu.