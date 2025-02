"Darek Stolarz" stanął na ślubnym kobiercu 16 lat temu. Tak wygląda jego żona

Któryś raz z kolei artykuł o żonie stolarza. O Kobiecie, która nie pcha się na ekrany, stroni od ścianek i ceni prywatność. Coście się czepili tej Kobiety... Może ona nie chce byc na Pudelku i być poddawana ocenie gawiedzi? Wygląda na fajną, spokojna Kobietę i dużo ma uroku w sobie. Nie rozumiem po co powtarzacie co jakiś czas artykuły o niej i to nie o jej jakichś sukcesach zawodowych czy coś, tylko o wyglądzie i czy fajna i czy pasują do siebie. No chyba kuź.wa pasują jak tyle lat razem żyją.