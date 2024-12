Darek Wardziak porzucił TVN dla Polsatu. Teraz zwrócił się do Doroty Szelągowskiej: "Wiele się od Ciebie nauczyłem, choć jesteś młodsza"

Darek Wardziak , kojarzony przez niektórych jako "Darek Stolarz", zyskał rozpoznawalność dzięki udziałowi w programach o metamorfozach wnętrz. Często współpracował w nich z Dorotą Szelągowską , jednak wygląda na to, że to już przeszłość. W pierwszej połowie grudnia Polsat ogłosił, że Wardziak wkrótce zasili szeregi ekipy programu "Nasz Nowy Dom" .

Regularnie współtworzył także programy: "Totalne remonty Szelągowskiej", "Polowanie na kuchnie", "Polowanie na mieszkanie", "Domowe rewolucje" oraz "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej". Jednak ten etap ma już zamknięty. Teraz czeka go wielki transfer do Polsatu, gdzie będzie mógł realizować najciekawsze i najbardziej śmiałe projekty - przekazano w komunikacie stacji.

Darek Wardziak podsumowuje ostatnie zmiany. Zwrócił się do Szelągowskiej

Tak, Darek przeszedł do Polsatu i wiem to już od dawna, jak się pewnie możecie domyślać. Trzymam za niego kciuki i uważam, że będzie fantastycznym dopełnieniem programu "Nasz Nowy Dom" i że wspomoże Elę Romanowską. Mam nadzieję, że jego wielkie marzenie, żeby mieć własny program, też się ziści - mówiła.

Już godziny dzielą nas do końca starego i początku nowego roku. Ten czas to dla mnie czas podsumowań i rozmyślań, co mi się udało, co mogło pójść inaczej. Jedno zawsze pozostaje niezmienne - to ludzie nas kształtują. Osoby, które spotkamy na swojej drodze, odciskają zawsze jakiś ślad. Nowy rok to nowe wyzwania w moim życiu, ale nie zapominam o ludziach, których poznałem w mijającym roku i latach wcześniejszych.