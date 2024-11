Daria Ładocha mówi o montażu w "Azji Express". "Każdy wystąpił, jak wystąpił"

Daria Ładocha o montażu w "Azja Express"

Daria Ładocha miała okazję spełniać się w roli prowadzącej "Azja Express" i przyglądać się uczestnikom od kulis. W rozmowie z reporterem Pudelka Cezarym Wiśniewskim odniosła się do tego, jak w programie została pokazana Agnieszka Głowacka. Faktycznie była to wina jedynie montażu?

Mnie w "Agencie Gwiazdy" zrobili zołzą i sobie myślałam: "Jak oni mogli mnie tak pomontować?". Jeszcze wygranie w tym programie oznacza, że wystrychnąłeś sobie wszystkich na dudka. Na koniec dnia my to wszystko zrobiliśmy, każdy wystąpił, jak wystąpił, a montaż - wiadomo, to jest takie narzędzie, żeby podkręcać. Natomiast, jeżeli ktoś powiedział krowa, to było powiedziane krowa i koniec - wyjaśniła Pudelkowi Daria Ładocha.