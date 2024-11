Agnieszka Głowacka przekonuje: "Tak naprawdę jestem łagodna jak baranek" (WIDEO)

Głowaccy o tym, jak produkcja pokazała ich parę w "Azji Express"

Mogę to wytłumaczyć? Ja to wytłumaczę i będę to tłumaczył do końca, dlatego że mam do tego prawo, bo to jest mój zawód. Grać to znaczy grać tak jak w piłkę, tak jak na instrumencie. Tak samo aktor gra w gry. Czasem jest to film fabularny, czasem jest to serial, czasem jest to serial codzienny, czasem jest to spektakl, a czasem jest to reality. Te gry mają swoje zasady i tylko aktorzy wiedzą, co to znaczy grać w show. To znaczy być prawdziwym w ramach umowy, a nie udawać. (...) Myśmy zagrali w reality. (...) - wyznał wymownie Piotr.