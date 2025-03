Daria Ładocha ODCHODZI z "Azja Express"! Wydała oświadczenie

zgłoś do moderacji

Oglądałem pierwsza edycję. Pamiętam jak niemieccy turyści doganiali się od polskiej szarańczy. Jak Polacy tulili się do Azjatów jak do maskotek. O wyczynach pani Rozenek nie wspomnę. To było planowe upodlenie Polaków w oczach Azji żeby odciać nas od rosnącej na wschodzie nowej potęgi świata.