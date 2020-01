Daria Ładocha ujawnia: "Agnieszka Woźniak-Starak ROK TEMU powiedziała mi, że rezygnuje z prowadzenia "Ameryka Express""

Nagła nieobecność Agnieszki zmusiła władze TVN-u do szukania zastępstwa na jej miejsce w zaplanowanych już projektach. Prowadzenie Big Brothera w ostatniej chwili powierzono Gabi Drzewieckiej , a rolę gospodyni w programie Ameryka Express przejęła Daria Ładocha , zwyciężczyni drugiej edycji Agent - Gwiazdy.

W rozmowie z Fleszem kulinarna influencerka zdradziła jednak, że Agnieszka Woźniak-Starak i tak nie poprowadziłaby Ameryki Express, bo od dawna planowała przerwę od telewizji . Do tego miała ponoć "namaścić" ją na swoją następczynię.

"Agnieszka rok temu, podczas prezentacji ramówki TVN, powiedziała mi, że rezygnuje z prowadzenia "Ameryka Express" i że mam o co zawalczyć" - czytamy na łamach dwutygodnika.

"Agnieszka to wspaniała dziennikarka, piękna i mądra kobieta. Czułam więc, że oczekiwania są wobec mnie co najmniej takie, by było tak samo dobrze" - mówi celebrytka.