Dawid Narożny chwali się zdjęciem spod URZĘDU STANU CYWILNEGO!

Choć Dawid Narożny nadal lubi od czasu do czasu ponarzekać na skomplikowaną relację z matką swojego pierwszego dziecka, to w ostatnich miesiącach starał się skoncentrować głównie na matce drugiego dziecka - Joannie. Na początku listopada para powitała na świecie synka, którego zamierzała dać na imię Marceli. Teraz wygląda na to, że pojawienie się na świecie malca stało się katalizatorem do kolejnej poważnej decyzji w życiu Narożnego.