Dawno niewidziana Suri Cruise na spacerze z mamą i psem. Wyrosła? (ZDJĘCIA)

nick 5 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

i teraz porównajcie sobie polskie gwiazdy. tu Kate i dziecko normalnie ubrane, wręcz przeciętnie, i maja to gdzieś i chwała im za to.Większość zagranicznych gwiazd na co dzień ubiera sie tak, normalnie. a polskie celebryty, od stop do głów sztuczność i pokazówka.