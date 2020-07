Dawno niewidziana zakochana Sarah Connor wymienia czułości z partnerem-menedżerem (ZDJĘCIA)

Los bywa przewrotny, a show biznes kapryśny, co za tym idzie, tylko garstce gwiazd i celebrytów udaje się utrzymać na topie przez wiele lat. Nie da się ukryć, że jedynie nieliczne, co sprytniejsze znane twarze potrafią umiejętnie podsycać zainteresowanie swoją osobą , głównie starając się występować w roli bohaterów kolejnych skandali.

Do grona tych, których dobra passa samoistnie minęła wraz z upływem lat, zaliczyć można Sarah Connor. Niemiecka piosenkarka amerykańskiego pochodzenia rozkwit kariery przeżywała na początku XXI wieku. W Polsce była szczególnie popularna za sprawą takich hitów jak From Sarah with Love czy Skin on Skin.