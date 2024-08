"DEFY ORDINARY". Tłum gwiazd, dziennikarzy i fanów motoryzacji celebruje prezentację nowego Nissana Qashqai (ZDJĘCIA)

"Dla tej marki ważne są emocje (…). Wyzwanie to jest coś normalnego w moim zawodzie. Za każdym razem staram się szukać na nowo, odkrywać, co we mnie jeszcze tkwi. Właściwie to są punkty wspólne, jeśli chodzi o tworzenie roli i samochodu (…). Fani motoryzacji muszą uwierzyć nam w te emocje" – podkreślał znany aktor, który tymi słowami podsumował działalność marki Nissan i filozofię DEFY ORDINARY.