Demi Lovato obwinia byłych współpracowników o swoje załamanie: "Sprawdzali na moim wyciągu bankowym, co zamawiałam w Starbucksie"

I jestem pewna ze to samo jest z Seleną Gomez, tak samo jej wytwórnia wytłumaczyła jej odwyk alkoholowy, że to niby było "załamanie psychiczne". Ci ludzie manipulują nimi jak chcą, te gwiazdy mają podpisane kontrakty i nie mogą nic same zrobic.... wizerunek dla agencji jest ważniejszy niż ich zdrowie psychiczne. Ostatni występ Seleny tez wytwórnia wytłumaczyła "atakiem paniki" , a przed Selena chwila się na nogach próbując isc prosto... pewnie dali jej xanax i dlatego była taka przytulona :( To smutne, ze rodzice "sprzedają" swoje dzieci, potem mają "nowe", a ze starszych trzepią kase na zycie.... chory świat