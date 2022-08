Demi Lovato paraduje po Nowym Jorku z NOWYM i sporo młodszym chłopakiem. Przystojniak z niego? (ZDJĘCIA)

Ola 31 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Wróciła do zaimkow 😂kiedyś jak już wszystkie mody się przejedzą, a pseudo badania naukowe lewackie już nie nadadzą się do zrobienia biznesu i polityki wtedy wymyślą że nie ma czegoś takiego jak kobieta ani mężczyzna, wszyscy jesteśmy kaktusami. To by było coś.