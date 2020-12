Demi Lovato pokazuje rozstępy. "Tak wygląda powrót do zdrowia po ZABURZENIACH ODŻYWIANIA" (FOTO)

Kiedyś nie wierzyłam, że wyzdrowienie z zaburzeń odżywiania jest możliwe. Myślałam, że wszyscy udają, za zamkniętymi drzwiami wracając do tego co było. "Z pewnością co chwilę wymiotuje”, "Niemożliwe, że naprawdę zaakceptowała swój cellulit". To tylko kilka z rzeczy, które przechodziły mi przez myśl, gdy dorastałam - czytamy pod serią dziesięciu zdjęć, na których artystka prezentuje swoje krągłości.