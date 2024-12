Demi Moore ujawnia NOWE informacje o stanie zdrowia Bruce'a Willisa. "Nikomu bym tego nie życzyła"

Bruce Willis to bez wątpienia jeden z tych aktorów, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Gwiazdor Hollywood ma na swoim koncie występy w wielu kultowych filmach takich jak np. "Szklana pułapka" , "Piąty element" , "Pulp Fiction" czy "Szósty zmysł". Niestety, w ostatnim czasie głośniej aniżeli o kolejnych produkcjach z udziałem 69-latka, jest o nim w kontekście problemów zdrowotnych. W zeszłym roku bliscy aktora poinformowali, że zmaga się on z nieuleczalną formę demencji - otępieniem czołowo-skroniowym.

W obliczu choroby Bruce Willis może jednak liczyć na rodzinę. Wspiera go nie tylko o 24 lata młodsza żona Emma Heming oraz córki, ale i była żona Demi Moore. W sieci co rusz pojawiają się zdjęcia z otoczonym bliskimi gwiazdorem.

Demi Moore zdradza, jak czuje się Bruce Willis

Demi Moore o demencji

Demi Moore o relacji z Brucem Willisem

To, co było dla mnie bardzo ważne od czasu, gdy Bruce i ja rozstaliśmy się i rozwiedliśmy, to uznanie, że jesteśmy rodziną i zawsze będziemy rodziną, tylko w innej formie. A ta forma może ewoluować i zmieniać się, i jest sposób, w jaki wszyscy możemy być w tej formie. I jestem wdzięczna, ponieważ nie dotyczy to tylko mnie - to wymaga, aby wszyscy byli razem. I to jest cudowne - tłumaczyła w wywiadzie.