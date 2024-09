Deynn i Majewski pokazali, ile pieniędzy udało im się już zebrać dla powodzian. "Jestem w szoku!"

Nie dostaną żadnych pieniędzy. Tak stworzony jest ten system, że z ubezpieczenia jedynie. O ile myślano o ubezpieczeniu domu na wypadek klęski żywiołowej. Te zbiórki to mit. Podobnie jak wiara w latające świnie, w Boga, w diabła oraz w to, że rzeczywiście zbiórki trafiają do potrzebujących. Jeśli cokolwiek trafi, to do ekip odpowiedzialnych za robienie namiotów lub udostępnienie schroniska oraz na grochówkę.