Diddy NIE JEST już objęty nadzorem, zdążył także spotkać się z rodziną. "Koncentruje się na obronie i przygotowuje się do procesu"

Magazyn "People" poinformował, że po aresztowaniu Combs znalazł się pod specjalnym nadzorem w ramach środków zapobiegawczych. Wynikało to z jego stanu bezpośrednio po zatrzymaniu oraz niejasności co do zdrowia psychicznego. Niewykluczone, że mógł mieć myśli samobójcze. Obecnie raper oczekuje na proces w areszcie Metropolitan Detention Center. Jak podaje "People", w ostatnich dniach odwiedziła go rodzina, a on sam nie jest już pod wspomnianym nadzorem.