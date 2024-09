Dominika Chorosińska pochwaliła się DAROWIZNĄ, jaką przekazała na rzecz PiS. W komentarzach burza. "TAK MAŁO?"

Jarosław Kaczyński zaapelował do swoich wyborców o wpłaty na konto Prawa i Sprawiedliwości, aby partia mogła dalej funkcjonować. Jednocześnie poinformowano, że od 1 września posłowie i europosłowie tej formacji będą zobowiązani do przelewów na konto PiS. Dominika Chorosińska nie czekała i już 30 sierpnia przekazała 1000 złotych. No i wtedy się zaczęło...