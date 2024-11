Dominika Chorosińska sugeruje, by naprawiać Polskę, zakładając rodzinę. Pod grafiką burza: "Żeby dawać przykład, samemu trzeba mieć czyste ręce"

Aha. Czyli lepiej by było, gdyby im się nie udało uratować rodziny, gdyby Się rozwiedli skazując dzieci na wieczna tuaczke, brak czasu rodziców i niekonczace się ciocie i wujków? Tak? Czyli jeśli ktoś popełnił błąd tzn ze do końca życia musi być złym rodzicem niszcząc tym samym dzieci, bo jeśli stanie się dobrym rodzicem, to będzie wyśmiewany i wytykany palcem przez dziesięciolecia? Dam sobie głowę uciąć, że to biedne dziecko nie odczułoby tak bardzo odtrącenia w rodzinie, gdyby nie WY HIENY w ludzkiej skórze, niejeden by z okna skoczył czytając co wypisujecie o samym dziecku, jego matce i ojcu. Sami świeci widzę.