Dominika Gwit chwali się mężem. Wojciech Dunaszewski został... montażystą "Lego Masters"

Heh 1 godz. temu zgłoś do moderacji 25 5 Odpowiedz

No to słabo mu to idzie. Wczoraj obejrzałam pierwszy raz program i uderzyło mnie to w jak nudny sposób jest on kręcony. Dużo gadania, mało akcji i napięcia. Montażyści i osoby od scenariusza z TVN powinni obejrzeć parę programów tego typu z USA i nauczyć się jak powinno się je robić.