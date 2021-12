Dominika Gwit szuka stylówki na Sylwestra, a fani pieją z zachwytu: "Schudła pani, BRAWO" (FOTO)

Anna 37 min. temu zgłoś do moderacji 59 3 Odpowiedz

Mój facet tez jest taki gruby, on po prostu kocha jeść, nie myśli, ze ma chorobę X Tylko wcina słodkie, schabowe, on jest dziki na to żarcie, masakra. Ja już nie mam sił żeby kontrolować go jak małe dziecko co on jest. Masakra to jest bardzo wyczerpujące.