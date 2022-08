Dominika Gwit zdradza, kiedy jej dziecko przyjdzie na świat!

Aktorka przyznała, że jest zaskoczona ilością gratulacji i pytań dotyczących jej błogosławionego stanu, zapewniając jednocześnie, że będzie na bieżąco relacjonować swoje przygotowania do macierzyństwa. Fani mieli już okazję obserwować m.in. trening Gwit na siłowni czy posłuchać jej zwierzeń dotyczących wagi.

Ostatnio Dominika Gwit zwróciła się do swoich obserwatorów zapewniając, że nadal będzie można ją zobaczyć na deskach teatru. W najbliższym czasie nie zamierza bowiem rezygnować z aktywności zawodowej.

Wiem, że macie już kupione bilety na jesienne spektakle. Kochani, mam zamiar pracować na pewno we wrześniu i w październiku, zagrać wszystkie spektakle, które są zaplanowane w tych miesiącach. Mam nadzieję, że Bóg pozwoli i się uda. Oczywiście będę słuchać lekarzy i jeśli tylko powiedzą, że nie mogę pracować, to nie będę. Ciąża to choroba, na razie lekarze pozwalają mi grać - zapewniła.