Dominika Tajner odpływa, porównując się do MEGHAN MARKLE: "Zdecydowanie jest mi bliższa"

Nie jest tajemnicą, że w dzisiejszych czasach branża ślubna rozwija się wyjątkowo dynamicznie. Zaangażowanie celebrytek w organizowanie wymarzonych wesel pozostawało więc jedynie kwestią czasu. Do tej pory za naczelną polską specjalistkę od ślubów uchodziła Izabela Janachowska. Tancerce właśnie rośnie jednak konkurencja...

Do grona wedding plannerek postanowiła dołączyć Dominika Tajner. Co więcej, celebrytka powróciła do zawodowej współpracy z Michałem Wiśniewskim i to właśnie z nim planuje spełniać marzenia młodych par.

Chociaż Tajner dopiero rozpoczyna działalność w branży ślubnej, zdaje się całkiem pewnie czuć w roli ekspertki. Ostatnio Dominika udzieliła wywiadu Jastrząb Post. Podczas rozmowy poczuła się w obowiązku podzielić się ze światem swoimi przemyśleniami na temat show biznesowych ceremonii i poddała ocenie jedne z najgłośniejszych ślubów w historii - księcia Williama i Kate Middleton oraz Harry'ego i Meghan Markle.

Dominika przyznała, że chociaż książęce zaślubiny zrobiły na niej ogromne wrażenie, współczuje małżonkom braku prywatność. Podkreśliła również, że sama ma na koncie podobne doświadczenia co Sussexowie i Cambridge'owie.

Oba śluby były cudowne i wspaniałe. Obu młodym parom współczuję, bo patrzył na nich cały świat i z takiego bardzo intymnego momentu nagle oglądają cię miliony. Przechodziłam to nie na taką skalę, ale jest to tak, że powinna to być intymna chwila, a jest to rozmyte - oceniła Tajner.

Celebrytka zdradziła, że jest fanką księżnej Kate. Dlatego też do ślubu z Michałem Wiśniewskim poszła w sukni inspirowanej kreacją Middleton.

Zdecydowanie mojemu serce bliższa jest Kate. Z dwóch powodów: po pierwsze, suknię ślubną, którą miałam na swoim ślubie, bardzo chciałam mieć w stylu Kate. Jest to suknia na bogato, ale ma też w sobie bardzo dużo klasyki. A dwa, na ślub dostaliśmy piękne obrazy Williama i Kate, ich portrety. Może dlatego są mi bliżsi - wspominała.

Chociaż Dominice dużo bliżej jest do estetyki Kate Middleton, jak sam twierdzi, jej charakter zdecydowanie bardziej przypomina ukochaną księcia Harry'ego

Jeśli chodzi o porównanie tych dwóch par, to ślub Kate bardzo mi się podobał. Ale jeżeli chodzi o charakter, to Meghan zdecydowanie jest mi bliższa. Z różnych względów. Można tu szukać porównań i podobieństw. Stawia na swoim. Na pewno nie jest to proste, żeby być na świeczniku - przyznała celebrytka.