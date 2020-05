Dominika Tajner otwiera się na temat związku z TAJEMNICZYM JAROSŁAWEM: "Absolutnie nie przymierzam się do ślubu"

Ktoś pojawił się w moim życiu . Absolutnie nie przymierzam się do ślubu. Ale wierzę w miłość. Nie wolno trzymać w sobie złości i urazy, tylko trzeba iść do przodu. Teraz te czasy są dziwne i skomplikowane. Rzeczywiście tych rozwodów jest coraz więcej, ludzi samotnych też. Ja przyznam, że nie chciałabym spędzić życia sama . Mam oczywiście syna, ale on nie będzie z mamą siedział, tylko mam nadzieję, że znajdzie sobie cudowną, wspaniałą żonę i będę miała jakiegoś dziadka , z którym będę mogła wychowywać swoje wnuki - rozmarzyła się celebrytka.

Na razie to życie prywatne to jest wspólna decyzja, bo on troszeczkę ceni sobie prywatność. Pamiętam taką naszą rozmowę, gdy powiedział, że ceni sobie prywatność. A ja mówię: "o kurde, ale wybrałeś". Ale udaje nam się to. To nie jest osoba medialna i nie potrzebuje być osobą medialną. W końcu będę miała taki swój fragment, o którym nikt nic nie będzie wiedział. Spotykamy się już pół roku. Mój ukochany nie jest z show-biznesu, on jest biznesowy. Zajmuje się czymś innym i robi to, co kocha. Mam nadzieję, że ze mną wytrzyma. Ja też nie jestem najłatwiejszą partnerką, jestem po jakiś doświadczeniach lepszych, gorszych. (...) Siedzieliśmy w domu i cały czas byliśmy razem w czasie pandemii. Mój partner ma na imię Jarosław.